Willie Martello, il Re del Casinò che cambiò la storia di Las Vegas

Negli scatti in bianco e nero si può ammirare lo "stile" tutto americano di Willie Martello, immortalato in posa accanto alle sue lussuose automobili o nel suo club attorniato da belle ragazze e celebrità. Il casinò vide addirittura un certo Francis Ford Coppola muovere i primi sontuosi passi nel mondo del cinema: il grande regista ha infatti girato parte del suo primissimo film proprio all'interno del club di Willie Martello.



L'ascesa di Las Vegas fu però inarrestabile e per molti "El Rey Club" venne ricordato soltanto come il luogo dove il senatore americano Harry Reid imparò a nuotare, facendo pratica nella piscina all'aperto. Nel libro "King of Casinos", scritto da Andy Martello, viene però sottolineata l'importanza del club nell'ambito della rinascita della città di Serachlight e di tutta l'area del Nevada nell'immediato Dopoguerra.



"Willie Martello amava le donne, l'alcol e il divertimento - si legge nel libro - ma era anche molto generoso: ogni Natale, quando andava a giocare a Las Vegas, cercava bambini in difficoltà e comprava loro giocattoli, cibo e qualunque cosa desiderassero".