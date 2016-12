Indossano cappelli eleganti e panciotti, e fissano in maniera inquietante l'obiettivo. Sono ladri, truffatori e killer dei primi anni del secolo scorso, detenuti in carcere a Sydney all'inizio del secolo scorso. Le storiche foto in bianco e nero sono state scattate tra il 1910 e il 1930 e ritraggono i criminali subito dopo il loro arresto. Molti di loro indossano i loro abiti migliori, quelli che avevano subito prima di essere catturati e affidati alla stazione centrale di polizia, nella città australiana.