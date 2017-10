I ruggenti Anni Venti del cinema, le eccezionali foto a colori delle dive di Hollywood

Le eccezionali foto a colori delle dive di Hollywood degli Anni Venti IPA 1 di 11 IPA 2 di 11 IPA 3 di 11 IPA 4 di 11 IPA 5 di 11 IPA 6 di 11 IPA 7 di 11 IPA 8 di 11 IPA 9 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Grazie all'opera di un artista irlandese, Matt Loughrey, alcune foto delle dive della "prima" Hollywood sono state colorate con la tecnica della fotocromia. Da Anna May a Frances Day, da Louise Brooks a Pola Negri: sono solo alcuni nomi della raccolta di scatti che comprendono però anche attrici sia di inizio Novecento che degli Anni Trenta e Quaranta. Tra queste Evelyn Nesbit, Ione Bright, Vivien Leigh e Mary Pickford.



Una delle fotografie "restituite" al colore ritrae addirittura un'interprete di fine Ottocento: l'americana Mary Anderson, impegnata nel 1883 a vestire i panni di Parthenia in Ingomar the Barbarian, spettacolo teatrale che nel 1908 divenne un film diretto dal "padre" del cinema americano: David W. Griffith.



Gli Anni Venti furono testimoni di una "rivoluzione della femminilità", che portò a fenomeni di proto-femminismo (come le suffragette) e che scardinò alcune convenzioni relative alla figura della donna. Da qui l'idolatria nei confronti delle dive cinematografiche, donne che forse più di altre hanno incarnato il sogno di affermazione e riscatto attraverso l'arte.