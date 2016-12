Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 1 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 Blitz - Il periodico nasce nel 1982 e presto si specializzò in servizi fotografici di attrici, cantanti, pin up e personalità dello spettacolo, ritratte nude o in topless. 2 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 3 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 4 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 5 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 Le Ore - Dedicata fino al 1967 all'attualità cinematografica e culturale, dal 1971 si è trasformata in rivista erotica e dal 1977 in rivista pornografica 6 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 7 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 8 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 9 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 10 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 11 di 54 Ebay Ebay Le riviste erotiche italiane degli anni 70 e 80 Boss Magazine - Fondata nel 1993, ha chiuso i battenti nel 2006. In copertina ha ospitato showgirl come Anna Falchi, Barbara Chiappini, Alba Parietti e Flavia Vento
Gin Fizz
Excelsior - Il primo numero italiano è uscito nel gennaio del 1986. Tra le ragazze copertina della rivista ci sono state Alessandra Mussolini, Simona Tagli e Iris Peynado
Playmen - Fondata nel 1967 e chiusa nel 2001, la rivista ideata da Adelina Tattilo nacque con l'intenzione di diventare la risposta italiana a Playboy
Blue - Creato nel 1991, il bimestrale erotico di Francesco Coniglio ha sempre dedicato un'attenzione particolare al mondo del fumetto osé
X Comics- Nato nel 1999 come "costola" della celebre rivista Blue, il mensile a fumetti si orientò presto verso tematiche sempre più spinte
Penthouse - Fondata nel 1965, contende a Playboy lo scettro di rivista maschile più famosa nel mondo. L'edizione italiana ebbe un grande successo

La generazione de Le Ore - Era il 1953 quando uscì il primo numero di una rivista destinata a diventare un'icona dell'eros all'italiana: Le Ore. Ma all'epoca ancora non si sapeva, perché il periodico nacque come un prodotto di approfondimento nel settore della critica cinematografica, ben lontano dalla vocazione hot che esplose a partire dai Settanta. Dopo una prima chiusura nel 1967 a causa di un'eccessiva apertura a temi socialisti come l'emancipazione femminile, Le Ore si converte al soft-core. Con l'approvazione, nel 1977, della legge che annulla il divieto di mostrare parti intime nel settore editoriale, la rivista si fa sempre più a luci rosse arrivando a pubblicare in copertine star dell'hard come Cicciolina e Moana Pozzi. La chiusura definitiva è datata 1996.



La parabola di Blue - Blue è stata senza dubbio una delle più apprezzate riviste di erotismo e fumetti della storia italiana. Nonostante la genesi tardiva (il primo numero è del 1991), lontana dall'epoca d'oro degli anni 70 e 80, il periodico è riuscito a entrare nell'immaginario collettivo costruendo un proprio stile assolutamente non convenzionale. L'addio arriva dopo neanche dieci, nel 2010.



Il crepuscolo di un dio: Penthouse - Fondata in Inghilterra nel 1965 da Bob Guccione, la famosissima rivista erotica "Penthouse" (da sempre rivale di "Playboy") ha sospeso le pubblicazioni in Italia nel 2013. Un evento che ha rappresentato il tramonto di un'intera epoca e la fantasia erotica di almeno tre generazioni. Su una rivista già sostenuta da pochissimi lettori, si è scagliato il peso insostenibile della crisi, del digitale e di milioni di pornositi gratuiti.