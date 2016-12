Donne coi muscoli, dal wrestling al culturismo: le foto delle lottatrici in gonnella di inizio Novecento

Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 1 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 2 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 3 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 4 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 5 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 6 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 7 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 8 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 9 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 10 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 11 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 12 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 13 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento 14 di 14 Dal Web Dal Web Donne coi muscoli, le foto delle culturiste di inizio Novecento leggi dopo slideshow ingrandisci

Per molti anni, però, le cosiddette "donne coi muscoli" vennero considerate fenomeni da baraccone (infatti molte lavorarono in circhi e spettacoli itineranti). La situazione cominciò a cambiare all'alba del secolo, quando venne organizzato il primo torneo di lotta femminile. La prima edizione si tenne nel 1891 a Bowery, negli Stati Uniti. Nel 1914 il titolo fu vinto da Cora Livingston, che diventò la prima a dare una certa rilevanza alla disciplina femminile. Le cronache (e le fotografie) ce l'hanno descritta come una donna relativamente piccola, pesava meno di sessanta chili, dotata però di una forza nelle braccia fuori dal comune.



Da quell'anno in poi, le donne cominciarono a entrare sempre più "seriamente" nei circuiti agonistici della lotta, arrivando a combattere anche contro gli uomini. Negli anni Trenta, il wrestling femminile aveva ormai raggiunto l'apice di interesse e popolarità. Tra le campionesse dell'epoca, la più apprezzata fu senza dubbio Mildred Burke (alias Millie Bliss), la più grande lottatrice della storia del Pro Wrestling (wrestling professionistico). Rimase sulla cresta dell'onda sino agli Anni Cinquanta. Da quel punto in avanti, la lotta femminile non godette mai più della stessa fama.