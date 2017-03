Il matrimonio quasi impossibile con sposi e invitati immersi nel Mar dei Caraibi

"Non è possibile sposarsi in mare, è troppo complicato", si è sentita ripetere dai wedding planner consultati Susana Zamos, che cullava il sogno di essere una sposa-sirena fin da bambina. E che quasi si era rassegnata a pronunciare un comune "Sì" in spiaggia. Finché sulla sua strada non ha incontrato la fotografa Sol Tamargo con il suo team Del Sol Photography, che le ha permesso di realizzare le nozze nel mezzo del Mar dei Caraibi, in Messico. Sfida vinta con i 100 invitati, vestiti di tutto punto, immersi nell'oceano fino alla cintola.