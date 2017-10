Cina, Sichuan: 36 cuccioli di panda in pubblico per la prima volta

Simbolo nazionale della Cina, ma anche del WWF, il panda gigante, com'è noto, è una specie a rischio estinzione. Per fortuna, nel Paese più abitato del pianeta, ci sono diversi centri di ricerca dove questi animali vengono allevati e cresciuti, nel tentativo di salvarli dalla loro definitiva scomparsa. E' degli ultimi giorni la prima apparizione in pubblico, e in gruppo, di 36 cuccioli di panda al China Giant Panda Protection and Research Center. Siamo a Sichuan, provincia sud-occidentale della Cina. Molti di questi cuccioli sono nati da una mamma alla prima gravidanza e necessitano, perciò, di assistenza completa, perchè non aprono gli occhi per i primi due mesi nè riescono a muoversi per i primi tre. Auguriamo loro lunga vita!