7 maggio 2015 Boxer addio, in Australia nasce la lingerie maschile: babydoll e reggiseni per uomini Ora anche il sesso forte potrà scegliere tra biancheria intima super sexy Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:36 - Finora in fatto di biancheria intima l'uomo poteva scegliere solo tra boxer o slip. Ma ora, grazie al brand australiano "HommeMystere", è nata un'intera collezione di lingerie maschile. Babydoll, reggiseni e mutandine dalle molteplice fantasie (in pizzo, con fiorellini, a pois) per soli uomini sono in vendita sul sito web del marchio. Con meno di 50 dollari, ad esempio, è possibile acquistare un body, un tanga o una giarrettiera.