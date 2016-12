21 gennaio 2015 A seno nudo sulla spiagga di Ipanema per protestare contro il divieto di topless Brasile, protesta senza veli a Rio de Janeiro contro la legge di difesa della morale Tweet google 0 Invia ad un amico

12:23 - Decine di ragazze brasiliane sono scese in spiaggia a seno nudo per chiedere di poter prendere il sole in topless. E' successo in Brasile, sulla spiaggia di Ipanema, a Rio de Janeiro. La protesta, nata sul web dove ha raccolto migliaia di adesioni, ha come obiettivo la modifica della legge di difesa della morale che vieta, appunto, di stare in spiaggia in topless. Basterà a convincere gli amministratori brasiliani? Di certo i turisti in spiaggia sembrano apprezzare...