Giappone, il treno a sette stelle che non ha nulla da invidiare agli hotel più lussuosi

11:52 - Dieci carrozze con divani in pelle, tre suite, enormi vetrate per ammirare il panorama, aree comfort e un ristorante da favola: ecco cosa offre il treno a sette stelle della Japan Railway East. Il Cruise Train non ha nulla da invidiare agli hotel più lussuosi del mondo ed entrerà in servizio in Giappone nel 2017. Il prezzo del biglietto per un viaggio di tre giorni si aggirerà intorno ai 2mila euro. Il progetto, dal costo di 50 milioni di dollari, è stato firmato da Ken Okuyama, ex designer di Pininfarina.