Luca Argentero è Brand Ambassador per Falconeri

L'attore ha già collaborato in passato con il marcho e ricoprirà questo ruolo nella stagione Autunno-Inverno 2018-19 e Primavera-Estate 2019

Dato che oggi spesso siamo costretti a vivere in modo frenetico, è quasi un dovere riappropriarsi del proprio tempo e cercare di godere tutte le esperienze che ci siamo prefissati. Ritagliarsi almeno qualche momento per dedicarci alle nostre passioni, cercare di non farci inghiottire dalla routine e vivere appieno ogni singolo giorno è quello che fa della vita, una vita vissuta.



Luca sposa perfettamente questo concetto e, nonostante i mille impegni, riesce sempre a trovare dei momenti da dedicare a quello che lo appassiona. I capi Falconeri sono i suoi perfetti compagni di viaggio, versatili, pratici e caratterizzati da uno stile senza tempo, ideali in ogni occasione. Lo accompagnano, ad esempio nei suoi viaggi nei momenti intimi, tra l’impulso improvviso di salire sul sidecar e il piacere di indossare un capo di altissima qualità, come uno dei capi in cashmere Falconeri, tra Ultralight e Ultrasoft, sempre alla ricerca del comfort. Anche in sidecar.



Luca Argentero è uno degli attori italiani più affascinanti e talentosi. Debutta sul piccolo schermo con apparizioni in TV e in serie di successo, ottenendo poi ruoli importanti nel cinema, in film come “Saturno contro”, “Il grande sogno”, “Eat pray love” con Julia Roberts, “Un boss in salotto”. I più recenti sono “Il permesso” e “Hotel Gagarin”. Per la tv nel 2017 ha recitato in “Sirene” per Rai Uno e di prossima uscita c’è “Cosa fai a Capodanno?”.