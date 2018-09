Fashion: Green Carpet al Teatro alla Scala

i Green Carpet Fashion Awards Cate Blanchett Ansa 1 di 31 La modella Sara Sampaio Ansa 2 di 31 Cate Blanchett Ansa 3 di 31 Il Ministro della Cultura Alberto Bonisoli Ansa 4 di 31 La giornaliste Anna Wintour Ansa 5 di 31 Michelle Hunziker Ansa 6 di 31 Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker Ansa 7 di 31 La modella Tina Kunakey Ansa 8 di 31 L'attore Colin Firth Ansa 9 di 31 L'attore Colin Firth con la moglie Livia Giuggioli Ansa 10 di 31 Donatella Versace Ansa 11 di 31 Donatella Versace Ansa 12 di 31 La modella Emily Ratajkowski Ansa 13 di 31 Elle Macpherson Ansa 14 di 31 La modella Anna Ewers Ansa 15 di 31 La modella Anna Ewers Ansa 16 di 31 La modella Sara Sampaio Ansa 17 di 31 La modella e attrice Amber Valletta Ansa 18 di 31 L'attrice Julianne Moore Ansa 19 di 31 La modella Isabeli Fontana Ansa 20 di 31 La businesswoman e imprenditrice americana Olivia Palermo Ansa 21 di 31 L'attrice e cantante Caroline Vreeland Ansa 22 di 31 Cindy Crawford Ansa 23 di 31 Cindy Crawford Ansa 24 di 31 Diego Della Valle Ansa 25 di 31 Ermanno Scervino Ansa 26 di 31 Alba Rohrwacher Ansa 27 di 31 L'attrice Stefania Rocca Ansa 28 di 31 Livia Giuggioli e il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa Ansa 29 di 31 Carlo Capasa Ansa 30 di 31 La giornaliste britannica Suzy Menkes Ansa 31 di 31 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i personaggi insigniti del riconoscimento ci sono Donatella Versace premiata da Cindy Crawford, Suzy Menkes da Pierpaolo Piccioli, Gilberto Calzolari, indicato come miglior designer emergente nella Sostenibilità, ma anche gli allevatori di Woolmark che hanno ricevuto il premio da Cate Blanchett, e una rappresentanza di artigiani di Ferragamo, tutti in camice bianco, premiati da Julianne Moore: sono questi alcuni tra i personaggi di spicco della seconda edizione dei premio.



Alla serata hanno partecipato personaggi delle istituzioni, tra cui il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, il sindaco di Milano Beppe Sala e l'assessore Cristina Tajani, oltre a imprenditori come Diego della Valle e Renzo Rosso (premiati da Petra Nemcova) e Marco Bizzarri di Gucci, chiamato a premiare la "piccola dalle idee xxl" Sinead Burke. E poi gli stilisti, da Pierpaolo Picciolidi Valentino a Ermanno Scervino, da Gabriele Colangelo a Marco De Vincenzo. Ad accompagnarli, personaggi del mondo della musica come Levante e del cinema come Alba Rorhwacher, in nero Valentino, e l'attore Arnie Hammer di “Chiamami con il tuo nome”. Tra gli altri personaggi la modella Tina Kunakey, novella sposa di Vincent Cassell, la top Amber Valletta, Alessandra Ambrosio in Philosophy, la socialite Olivia Palermo. Non sono mancati alcuni volti classici delle prime milanesi, da Arturo Artom a Daniela Javarone, da Giovanni Bozzetti a Dvora Ancona. E la top delle direttrici Anna Wintour, con il genero Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani.



Tra i Vip sono stati ammirati Julianne Moore in viola Ferragamo, Cate Blanchett in bianco Armani, Donatella Versace in giallo e Cindy Crawford in verde vestita dalla Maison Della Medusa.



All’esterno, su piazza Scala, ci sono gli alberi e le piante che andranno ad abbellire i parchi della città. Palazzo Marino ha infatti accettato la donazione della Camera della Moda, in collaborazione con Eco-Age e il supporto di Ice. Si tratta di gaura, anemoni, boungaville e graminacee che saranno trasferite nel vivaio del Comune fino a quando sarà il momento di piantarle in giardini pubblici, parchi o viali. Ringraziando la Camera della Moda, l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran ha voluto sottolineare come "le sinergie tra pubblico e privato siano sempre più preziose per rendere la città più bella e sostenibile".