Usa, Obama creerà alle Hawaii la riserva marina più grande del mondo

Presto alle Hawaii sorgerà la riserva marina più grande del mondo. Lo ha annunciato il presidente americano Barack Obama, che amplierà l'esistente Monumento nazionale marino di Papahanaumokuakea portando l'estensione a un milione e mezzo di chilometri quadrati. Secondo la Casa Bianca, la riserva offre protezione a circa 7mila specie marine, alcune delle quali in pericolo di estinzione, come balene, tartarughe e corallo nero. L'ampliamento servirà anche a combattere alcuni effetti del cambiamento climatico, come l'acidificazione e il riscaldamento degli oceani.