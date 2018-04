27 aprile 2018 19:04 Ue, stop ai pesticidi allʼaperto che uccidono le api Sono tre sostanze che appartengono alla classe dei neonicotinoidi. A causa loro, il tasso di mortalità degli insetti impollinatori è triplicato. Un problema per la produzione alimentare

I Paesi membri dell'Ue hanno approvato la proposta della Commissione europea che introduce il divieto di utilizzo all'aperto di tre pesticidi perché nocivi per le api. L'impiego dei principi attivi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, noti come neonicotinoidi), che è molto diffuso in agricoltura, sarà consentito solo in serra. La decisione segue restrizioni già imposte dall'Ue nel 2013.

I tre pesticidi vietatiSi tratta di tre principi attivi: imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam. Fanno parte dei neonicotinoidi e, come il nome suggerisce, derivano dalla nicotina. In vari Paesi, fra cui l'Italia, erano stati introdotti come alternativa al Ddt (diclorodifeniltricloroetano), l'insetticida vietata a partire dal 1978. L'utilizzo dei tre pesticidi sarà comunque ancora possibile, ma solo nelle serre. Già nel 2013 si era deciso lo stop di alcuni neonicotinoidi. In quell'occasione alcuni Paesi, come Italia e Regno Unito, avevano votato contro, ma la decisione era stata approvata comunque.