Troppa plastica in mare, Greenpeace: "Riciclare non basta, meno produzione"

Una bottiglia di plastica formato gigante che galleggia sul mare di Camogli, in Liguria: è la provocazione scelta da Greenpeace per chiedere al ministro dell'Ambiente di intervenire per dire basta all'invasione della plastica, soprattutto quella usa e getta. Meno plastica nel Mediterraneo, per favore, twittano gli attivisti mentre cominciano a Bruxelles i negoziati per rivedere le direttive sui rifiuti.