Da Milano alla Turchia, 7mila km in sella a una bici alimentata a energia solare

In sella per beneficenza - Tra i partecipanti ci sarà una francese di 26 anni, Pauline de La Marnierre, testimonial della raccolta di fondi per migliorare l'accesso all'acqua della popolazione etiope attraverso l'utilizzo di sistemi di pompaggio a energia solare. Grazie all'iniziativa, "Electriciens sans Frontières", partner di Alstom nel progetto, sarà in grado di installare tre nuovi dispositivi per l'acqua nella regione di Afar, garantendo un accesso gratuito ogni giorno per 750 persone per un periodo dai 10 ai 15 anni.



Andata e ritorno - Dopo la presentazione, i ciclisti si sono diretti verso Parco Sempione per un breve picnic, per poi iniziare ufficialmente il loro viaggio da Piazza Castello in sella alle loro bici fotovoltaiche a pedalata assistita. The Sun Trip non è però un viaggio di sola andata: i partecipanti torneranno infatti in Italia intorno alla fine di agosto per la cerimonia di premiazione. Dopo il successo raggiunto nella prima edizione - organizzata nel 2013 dalla Francia al Kazakistan - The Sun Trip 2015 prevede un circuito non competitivo attraverso dieci Paesi al ritmo di 200 km al giorno, con due checkpoint in Cappadocia e, infine, ad Adalia, che nel 2016 ospiterà l'Expo dal tema "Orti e Bambini".