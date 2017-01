27 gennaio 2015 Spagna, "lampioni rinnovabili": la prima illuminazione pubblica eolica e solare Il progetto dell'Università politecnica della Catalogna prevede un prototipo in grado di generare una potenza di 400 watt anche in assenza di vento e sole Tweet google 0 Invia ad un amico

13:01 - Un gruppo di studenti dell'Università politecnica della Catalogna ha messo a punto un progetto per il primo sistema di illuminazione pubblica alimentato a energia eolica e solare. Il prototipo di "lampione" descritto è in grado di generare una potenza di 400 watt mediante una batteria, un pannello fotovoltaico e una mini turbina eolica. Grazie all'energia accumulata, funziona anche in assenza di vento e sole fino a un massimo di sei notti consecutive.

Riduzione di costi ed emissioni - Il progetto ideato dal ricercatore Ramon Bargalló garantisce un abbattimento del 20% dei costi rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali. Frutto di circa quattro anni di ricerca, il nuovo lampione è alto dieci metri ed è dotato di un pannello di controllo elettronico che gestisce il flusso di energia, trasmettendo elettricità "pulita" dal pannello solare e dalla turbina alla batteria e alla lampada.



Verso la produzione su larga scala - La produzione su scala industriale è stata prevista già per il 2015, attraverso la realizzazione di 700 impianti. Il porto di Huelva, le cittadine di Sant Boi de Llobregat e Girona e diverse altre città dell'Andalusia saranno le prime a testare il nuovo sistema di illuminazione nelle strade e nei parchi pubblici cittadini. Nei prossimi mesi, inoltre, gli sviluppatori cercheranno di produrre una turbina capace di funzionare a una velocità inferiore, compresa tra i 10 e i 60 giri al minuto. In questo modo l'impianto potrà essere alimentato anche in presenza di venti deboli.