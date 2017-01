Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 1 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 2 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 3 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 4 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 5 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 6 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 7 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo 8 di 8 Ansa Ansa Solar Impulse 2, l'aereo solare in viaggio da Siviglia a Il Cairo leggi dopo slideshow ingrandisci

In cabina di comando per questa tappa c'è Andrè Borschberg: sarà il suo ultimo viaggio col Solar Impulse 2 perché per il volo finale passerà i comandi del velivolo all'altro pilota svizzero Bertrand Piccard. I due stanno portando avanti l'impresa con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili. "Vogliamo rappresentare il nuovo mondo, il mondo della tecnologia pulita. Perché il futuro è pulito e inizia ora", aveva twittato Borschberg in occasione del suo arrivo a Siviglia.