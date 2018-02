Smog, ultimatum dell'Ue all'Italia: "Misure entro venerdì o sarà deferita alla Corte di Giustizia"

La Commissione europea "procederà alla tappa finale della procedura d'infrazione a meno che non vengano proposte misure credibili e puntuali". Oltre al nostro Paese, anche Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Romania, Slovacchia e Gran Bretagna si trovano ad affrontare procedure d'infrazione per il superamento dei limiti concordati di inquinamento.



"Il commissario Vella ha presentato al Collegio l'esito del vertice convocato con i ministri" dei nove Paesi "come ultimo sforzo per trovare soluzioni" al problema della qualità dell'aria. La Commissione ha infatti ribadito la sua intenzione "ad aiutare gli Stati membri a mettersi in regola urgentemente con quanto hanno concordato ma mai rispettato per molti anni", in particolare per quanto riguarda le direttive sulle soglie massime di sforamento dei limiti di particolato atmosferico (Pm10) e biossido di azoto (NO2).