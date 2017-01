Smog e polveri sottili, più rischi di parto prematuro

L'inquinamento atmosferico, in particolare la presenza nell'aria di polveri sottili o "particolato fine" legato ad esempio agli scarichi delle vetture diesel e benzina, potrebbe aumentare il rischio di parto prematuro. Lo afferma una ricerca pubblicata sulla rivista Environmental Health : il rischio va dal 19 al 28% in più, con un effetto più significativo se la gestante è esposta a questo tipo di particelle.

Lo studio è condotto da Emily DeFranco dell'ospedale pediatrico e Università di Cincinnati considerando quasi 225mila nascite nel periodo 2007-2010 e i dati disponibili sull'inquinamento urbano nelle diverse aree di residenza delle gestanti. In particolare gli esperti hanno considerato le concentrazioni di polveri sottili di tipo PM2,5 che per le loro dimensioni possono essere respirate e spingersi nella parte più profonda dell'apparato, fino a raggiungere i bronchi.



Si tratta di rischi di per sé piccoli, precisa DeFranco, ma di entità complessiva potenzialmente rilevante, dato che oltre una gestante su 10 potrebbe essere esposta a grosse quantià di queste particelle inquinanti nelle grosse aree urbane.