Smog alle stelle in Cina, vendite record di aria fresca del Canada in bottiglia

Aria fresca in bottiglia: il prodotto è di una start-up canadese, che la attinge dalle foreste delle Montagne Rocciose e la concentra in pratiche bombolette. In Cina, con l' inquinamento sempre più alle stelle , l'offerta, battezzata con il nome di "Vitality air" , sta diventando un articolo richiestissimo, come scrive il "Telegraph".

La singolare bottiglia è nata in Canada da un anno, ma nel Paese asiatico è arrivata soltanto un paio di mesi fa, e le vendite stanno andando alla grande. "La nostra prima partita di 500 bottiglie di aria fresca è stata saccheggiata in quattro giorni", dice uno dei vertici della start-up, Moses Lam. Una cassa di 4mila bottiglie è appena partita per la Cina, ma quasi tutto il suo contenuto è già stato prenotato.



Insomma, una vera e propria aria fresca-mania nel Paese più inquinato del mondo. E l'aria non è a buon mercato: una confezione pari a 7,7 litri di aria pura trasportata direttamente dal Banff National Park è in vendita per 100 yuan, cioè 10 sterline, 50 volte più cara dell'acqua minerale in Cina.



Ad acquistare la Vitality Air è soprattutto chi vive nelle grandi città del nordest e nel sud del Paese, dove i livelli di inquinamento sono da emergenza. L'agenzia di Stato Xinhua ha postato online una foto del centro di Shanghai in cui è visibile il livello di smog da incubo che avvolge tutto, con il commento: "Ancora altissimi livelli di smog colpiscono la Cina", seguito dalla misurazione di sostanze inquinanti. Chi può quindi cerca di trarre un po' di sollievo dall'aria fresca in bottiglia.