Smart Caps, depurare l'acqua con i tappi di plastica riciclati: in Trentino si può

This equipment can resolve a lot of @californiaprobs it can treat wastewater to 0 miles @EnvAm @WaterCAlifornia pic.twitter.com/9tMwLn12Km

Meno energia, più acqua potabile - L'idea è nata all'interno di Progetto Manifattura, l'incubatore di imprese voluto dalla Provincia Autonoma di Trento per le imprese di green economy. Il sistema Smart Caps è stato applicato un anno fa all'interno di un birrificio di Novara e i risultati, a 12 mesi di distanza, sono superiori a quelli preventivati. I dati quantitativi evidenziano infatti un consumo massimo di energia pari a 1,7 chilowattora per depurare un metro cubo di refluo. Un bel "taglio", se si considera che altre tecnologie più complesse registrano un consumo minimo di 3 chilowattora di energia elettrica.



Notevole riduzione delle emissioni - Oltre alla riduzione di emissioni di CO2, il dispositivo messo a punto dalla startup Eco-Sistemi unisce il "risparmio" ottenuto grazie al riuso dei tappi di plastica. Considerando che le emissioni di anidride carbonica per la produzione di polipropilene dei tappi è di circa 3,5 chili per ogni chilo di prodotto, l'applicazione del sistema utilizzato da Smart Caps riduce le emissioni di anidride carbonica in atmosfera di 17,5 chili per ogni metro cubo d'acqua depurato.



I numeri e i "premi" della green economy italiana - Secondo i dati del dossier "L'Italia in 10 selfie" della Fondazione Symbola, le 341.500 imprese italiane sono "spinte" verso il successo dai loro investimenti in tecnologie "verdi" per risparmiare energia e contenere le emissioni. Un segnale deciso che dimostra che la green economy conviene e "premia" le aziende. E nel vero senso della parola. La Energy service company (Esco) veneta Cloros ha infatti messo a disposizione delle Pmi che decidono di puntare sulla sostenibilità una "dote" di un milione di euro, nell'ambito del progetto "Made in Italy in gree. Nuove energie per la tua impresa". La cifra sarà impiegata per finanziare, appunto, interventi tecnologici volti alla riduzione dei consumi e delle emissioni mediante il meccanismo del cosiddetto contratto a prestazione energetica garantita.