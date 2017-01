Serbo crea pannello solare low cost usando 44 lattine di birra

Tutte le lattine sono state forate per permettere il passaggio dell'aria. Dopo averle colorate di nero, in modo da attrarre i raggi del sole, il pannello è stato montato sulla parete sud della casa di Darko. E stando alle sue dichiarazioni la parete ha cominciato a scaldarsi. Certo, un solo pannello non è in grado di provvedere al riscaldamento di un'intera abitazione e chiaramente non funziona di notte, ma l'idea è quantomeno originale. Sul fatto che possa diventare un brevetto industriale, però, ci sono molti dubbi.