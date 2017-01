Scie chimiche? Macché, è solo vapore acqueo

Smentita, dunque, la leggenda metropolitana secondo cui le grandi industrie, le organizzazioni governative o i governi stessi "spruzzino" segretamente delle sostanze chimiche nel cielo tramite gli aerei. "Abbiamo voluto stabilire un record scientifico sul tema - ha affermato Steven Davis, uno dei ricercatori della UC Irvine - indirizzato a quelli che non hanno ancora capito di cosa si tratti".



Per spiegare il fenomeno, il team di ricercatori ha mostrato quattro immagini, tra le più note tra i sostenitori della cospirazione delle scie chimiche, a 77 specialisti nel settore geochimico e atmosferico; 76 di loro hanno detto che nelle loro ricerche non hanno mai trovato la prova che esistessero manipolazioni, ma solo di aver trovato "alti livelli di bario" in una zona con poco bario nel terreno, un elemento comunque non pericoloso.



"Sentivo che era importante mostrare definitivamente quello che pensano i veri esperti delle scie di condensazione - ha detto Ken Caldeira del Carnegie Institution for Science - potremmo non convincere i complottisti che la loro è una fantasia paranoica, ma speriamo che i loro amici accettino la realtà dei fatti".



Il team ha ammesso che, probabilmente, la loro ricerca non cambierà il parere di chi crede già nel fenomeno delle scie ma spera che, fornendo uno studio scientifico in materia, chi ancora non conosce l'argomento possa trovare un'opinione oggettiva. "Se ci sono più scie negli ultimi anni - ha concluso Caldeira - è solo perché sono aumentati gli aerei e la persistenza delle scie nei cieli è dovuta ai cambiamenti climatici".