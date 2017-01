Realizzato negli Stati Uniti il primo "solar sharing" da casa a casa

11:54 - In Massachusetts, negli Stati Uniti, è stato realizzato il primo sistema di "solar sharing" da casa a casa: chi ha un tetto adatto, può installare gratuitamente i pannelli solari e condividerne l'energia con la comunità. Un sistema innovativo che permette a coloro che non ne hanno la possibilità, perché i tetti sono ombreggiati o vivono in condomini, di acquistare energia a loro piacimento. Il tutto con una notevole riduzione degli sprechi e delle bollette.

L'energia diventa "social" - Il "Solar Sharing Network" ha ricevuto fondi statali pari a 3,5 milioni di dollari al fine di ampliare la piattaforma di condivisione dell'energia anche oltre i confini del Massachusetts. In questo modo è stato creato un mercato "tra pari", che trasforma e suddivide i consumatori in "host" e in "partner": "Cittadini che ospitano i pannelli", installati gratuitamente, che inoltre avranno diritto a una parte dell'elettricità generata in cambio della sua condivisione, e "cittadini associati", che invece potranno acquistarla.



"La nostra missione - spiega Amit Rosner, co-ideatore del progetto - è quella di creare e accelerare la condivisione dell'economia e dell'energia solare. Abbiamo verificato l'impatto straordinario di connessioni collaborative in molti settori come quello del trasporto, ora la forza della condivisione sarà diretta verso l'energia solare".