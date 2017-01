6 marzo 2015 Realizzato in un campus inglese il gabinetto che genera elettricità dall'urina La "Pee Power" toilette è stata installata a Bristol nell'Università del West England: per funzionare utilizza batteri che "si cibano di pipì" convertendola in energia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:29 - Un "vespasiano" che genera energia elettrica a partire dalla... pipì. E' l'invenzione realizzata dall'Università del West England di Bristol, in Inghilterra, in collaborazione con Oxfam che utilizza dei microbi che si cibano di urina e la cui energia biochimica viene convertita in elettricità. L'esperimento della "Pee Tower" ha l'obiettivo di "esportare" la tecnologia che sta alla base dell'orinatoio in aree colpite da disastri o in campi profughi.

Il "potere" dell'urina - Lo speciale gabinetto, installato nei pressi del bar del campus universitario, al momento è solo un prototipo che sfrutta l'urina per generare l'elettricità che illumina l'interno grazie a pile a combustibile microbiologiche (MFC). Si tratta di un sistema bio-elettrochimico che genera corrente imitando le interazioni batteriche che si trovano in natura.



Un sistema sostenibile al prezzo di poche sterline - L'orinatoio è stato realizzato sulla falsa riga di quelli usati nei campi da Oxfam, per rendere l'esperimento il più realistico possibile e il meccanismo che trasforma l'urina in energia è visibile attraverso uno schermo. Ioannis Ieropoulos, direttore del Bristol BioEnergy Centre dell'ateneo e a capo del progetto, sottolinea che un sistema del genere è economico, sostenibile ed è di pratico utilizzo per le agenzie umanitarie. "Una pila di questo tipo - afferma - costa una sterlina. Una piccola unità come quella usata per questo demo potrebbe costare non più di 600 sterline".