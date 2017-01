Realizzata a Oslo la prima "autostrada" con fiori e piante per sfamare gli insetti

Un percorso cittadino costellato di fiori e piante per nutrire gli insetti e assorbire la CO2. E' il progetto realizzato dalla Società di Giardinaggio di Oslo in collaborazione con diverse associazioni ecologiste. Api, calabroni e compagni troveranno ogni 250 metri circa un punto di "ristoro" che metta a disposizione cibo sufficiente per superare lo "stress" causato dalle manipolazioni umane sull'ambiente.

Favorire la biodiversità - Tonje Waaktaar Gams, della Società di giardinaggio, ha spiegato che nelle città in generale vi sono "poche occasioni di impollinazione e spesso, affermano gli esperti, gli insetti muoiono letteralmente di fame; e senza di loro si hanno gravi danni anche alle coltivazioni". Gams e la sua squadra hanno piazzato così vasi di fiori sui tetti e sui terrazzi della abitazioni lungo un percorso che attraversa da est a ovest la città di Oslo. L'obiettivo è favorire la biodiversità, la riduzione dell'impatto ambientale e la sopravvivenza degli insetti anche in ambienti a loro ostili.



L'iniziativa ha registrato la partecipazione di molti ecologisti, che hanno piantato fiori nelle loro proprietà lungo l'"autostrada" dei calabroni. Secondo quanto riferisce la Società di giardinaggio, sebbene inferiore a quanto sta avvenendo ad esempio negli Stati Uniti, il fenomeno della progressiva estinzione di alcune specie di insetti (6 su 35) è purtroppo ben conosciuto in Norvegia e in altri Paesi europei.