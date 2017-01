Quando l'inquinamento è scritto sui vestiti: ecco la maglietta che cambia colore se l'aria è "nera"

L' inquinamento dell'aria è un problema sempre più sentito nelle città di tutto il mondo. Spesso, però, le persone non si rendono effettivamente conto di quanto smog viene inalato . Per questo motivo il designer Nikolas Bentel ha realizzato una maglietta che cambia colore man mano che la concentrazione degli inquinanti aumenta , avvertendo chi la indossa e tutti i passanti. Il prezzo, tuttavia, non è dei più abbordabili: 500 dollari .

Un capo per tipo di inquinamento - La linea d'abbigliamento si chiama Aerochromics comprende tre magliette di cotone a manica lunga che rilevano la presenza di inquinanti diversi: polveri sottili, monossido di carbonio e radioattività. Le maglie sono dotate di sensori che rilevano il livello della sostanza nociva e di una speciale tintura che passa dal nero al bianco all'aumentare della pericolosità dell'aria. In pratica si esce di casa con una maglietta nera e, se si va in zone della città particolarmente inquinate, la maglia rivela un tessuto fantasia in bianco e nero.



Smog e radioattività - Una volta rilevata la presenza di monossido di carbonio e polveri sottili elevati, il cittadino potrà indossare una mascherina. Nel caso di radioattività, la persone potrà invece decidere di allontanarsi dal sito contaminato. "Le maglie garantiranno la vostra sicurezza mentre attraversate una città, avvisandovi di inquinanti e radiazioni pericolose intorno a voi", si legge nel sito web del progetto.