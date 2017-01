Per ripulire acque e suoli inquinati arrivano i "nanospazzini" da laboratorio

Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston ha messo a punto una serie di particelle in grado rimuovere fino al 100% di sostanze tossiche da acque a suoli inquinati. Descritti sulla rivista Nature Communications , questi "nanospazzini" da laboratorio si legano agli inquinanti e, una volta esposti alla luce ultravioletta, formano dei "grumi" che possono essere rimossi con facilità.

Netturbini al microscopio - Durante i test le particelle sono riuscite a rimuovere la totalità delle sostanza tossiche da campioni di acqua e di terreno spogliandosi letteralmente del loro strato esterno e aggregandosi per essere raccolti con il loro carico di sostanze inquinanti. A differenza di altre tecnologie simili realizzate finora, i "nanospazzini" non hanno l'inconveniente di formare prodotti secondari dannosi per salute e ambiente.



In difesa di ambiente e salute - Secondo i ricercatori, queste nuove molecole sono adatte soprattutto a rimuovere dall'ambiente le sostanze chimiche che alterano le funzioni del sistema ormonale umano con conseguenze anche gravi sulla salute. Le particelle riescono a rimuovere con efficienza anche un'altra sostanza chimica dannosa, il bisfenolo, usato nella produzione di plastica e di carta termica, che funge da materiale per gli scontrini.