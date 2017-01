Parigi, soldi per chi va al lavoro in bici

Nemmeno è stata annunciata ed è già una mega notizia, anzi una "rivoluzione antismog" come è stata ribattezzata in queste ore: il governo francese ha deciso di versare un'indennità di 25 centesimi a chilometro percorso per i cittadini che vanno al lavoro in bicicletta. E' una delle misure a tutela dell'ambiente annunciate dal ministro dell'Ecologia francese, Ségolène Royal. Si tratterà tratterà di somme esentasse sia per i dipendenti che per i datori di lavoro e sarà compito delle aziende verificare e distribuire l'incentivo ai propri impiegati, in base agli accordi con lo Stato. A conti fatti, ogni 5 km la bici puù fruttare un euro e 25 centesimi, e cioè 6,25 ogni cinque giorni, dunque 25 euro al mese. Non male, se si considera anche il bel risparmio che si ottiene tenendo l'auto ferma.