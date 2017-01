Un battello-palestra che naviga nelle acque parigine della Senna grazie all' energia sviluppata dalle persone che si allenano all'interno : è il frutto di un progetto tutto italiano, denominato "Paris Navigating Gym" , realizzato da un gruppo di architetti torinesi. Il movimento umano viene convertito in energia grazie a speciali invertitori installati nelle attrezzature, come ad esempio nei pedali delle cyclette.

La struttura ideata dalla Carlo Ratti Associati è lunga 20 metri e può ospitare fino a 45 persone. La parte non immersa nell'acqua è in vetro trasparente, in modo da consentire agli sportivi di ammirare il paesaggio urbano. "Questo progetto evidenzia il potenziale di sfruttamento dell'energia umana anche in altri ambiti", hanno sottolineato gli sviluppatori.