Nobel Pace, l'Italia candida le cicliste afghane: "Simbolo di un futuro ecologico"

Una delle ragazze del team racconta in un video l'orgoglio di andare in bicicletta, citando un antico proverbio afghano: "Se stai seduto, altri saranno seduti. Se stai in piedi, altri saranno in piedi".



Nella giornata di lunedì si è conclusa la "straordinaria" pedalata della ciclista Paola Gianotti da Milano ad Oslo per consegnare all'ambasciatore Giorgio Novello 10mila firme raccolte dalla campagna denominata Bike The Nobel, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar.



Ad allenare la selezione femminile è l'ex campione Abdul Sadiq, l'unico ciclista professionista in Afghanistan. Un'autentica "rivoluzione a pedali", che assume ancora più importanza se si considera che in gran parte del Paese alle donne è ancora vietato uscire di casa senza la scorta di un uomo.