Nascono autostrade dei cieli: rotte aeree dritte per consumare (e inquinare) meno

Le autostrade dei cieli - La possibilità di utilizzare queste "autostrade" nei cieli al singolo utente non comporterà grandi vantaggi. E' stato calcolato che il sorvolo dell'Italia si ridurrà di circa 17,5 Km pari a circa 80 secondi. Ma se prendiamo questo dato e lo moltiplichiamo per tutti gli aerei che ogni giorno viaggiano sulle nostre teste allora il risultato cambia.



Stando all'Enav sono 3.500 gli apparecchi che sfrutteranno queste nuove rotte ogni giorno (su un totale di 6mila). Quindi il risparmio in termini di distanza è di almeno 61.250 km, una volta e mezza l'equatore. Tradotto in tempo sono 77 ore in meno di motori aerei accesi. Calcolatrice alla mano sono 200mila chilogrammi di combustibile risparmiato e quindi un taglio di 600 tonnellate di Co2. Se poi la guardiamo dal lato economico, le compagnie aeree risparmieranno circa 75 milioni.



Primi in Europa - E per una volta, l'Italia sarà la prima a sperimentare questa direttiva. Bruxelles ha fissato al 2022 la liberalizzazione delle rotte ad alta quota, noi abbiamo "bruciato" le tappe.



La sicurezza è garantita - La vita cambia anche per i piloti. Fino al 7 dicembre i capitani dovevano presentare 24 ore prima del viaggio il piano di volo. Ora invece c'è la libertà totale. Le compagnie segnaleranno solo il punto d'ingresso nello spazio aereo italiano e quello d'uscita, poi prenderanno la rotta preferita. Ci sarà l'Enav a garantire che nessun aereo si avvicini troppo ad un altro.