L'Europa pronta a intervenire contro le specie aliene invasive

L'elenco conta 37 specie, almeno 23 delle quali sono presenti nel nostro Paese: l'Italia avrà l'obbligo di attivarsi per il controllo, evitarne la diffusione e attrezzarsi con sistemi di allerta e prevenzione. L'obiettivo della lista nera Ue è quello di prevenire l'arrivo di potenziali pericoli e limitare gli effetti di quelli già presenti, debellando, quando ancora è possibile, la minaccia. L'adozione della "lista nera" è attesa entro gennaio, e da quel momento scatteranno i divieti automatici di commercio, possesso e trasporto.



Per quanto riguarda l'Italia, tra le specie più diffuse per le quali diventeranno obbligatori piani di gestione e di controllo ci sono la nutria, lo scoiattolo grigio americano (che sta soppiantando quello rosso europeo e devasta gli ecosistemi forestali in Piemonte, Lombardia, Liguria e di recente anche nel Perugino e nel Padovano) e la famigerata Vespa velutina nigrithoraxis, predatrice di api e impollinatori essenziali per l'ambiente.



L'Italia dovrà estirpare anche le colonie di piante ornamentali acquatiche dannose una volta liberate in natura, come il giacinto d'acqua (Eichhornia crassipes) e la Ludwigia grandiflora.



Dal punto di vista commerciale, invece, non potranno più essere importati un granchio cinese e una tartarughina americana (Trachemys scripta). Ma mancano del tutto specie rilevanti per il commercio, come il visone americano: per questo l'Europarlamento ha votato una dichiarazione politica considerando l'elenco "inaccettabile" perché incompleto.