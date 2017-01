Inquinamento, l'Italia è prima in Europa per morti premature

Secondo lo studio sono tre i "killer" principali: le micro polveri sottili (Pm2.5), il biossido di azoto (NO2) e l'ozono nei bassi strati dell'atmosfera (O3), a cui lo studio attribuisce rispettivamente 59.500, 21.600 e 3.300 morti premature in Italia.



Killer invisibili - La minaccia rappresentata dalle micro polveri sottili è la prima causa di decessi anche a livello europeo: 403mila le vittime provocate nell'Ue e 432mila nel complesso dei 40 Paesi del Vecchio Continente considerati dallo studio. L'impatto stimato dell'esposizione al biossido di azoto e all'ozono invece è di circa 72mila e 16mila vittime nei 28 Paesi Ue e di 75mila e 17mila per i 40 Paesi europei.



La situazione in Italia - L'area più colpita in Italia dal problema delle micro polveri si conferma quella della Pianura Padana, con Brescia, Monza, Milano, ma anche Torino, che oltrepassano il limite fissato a livello Ue di una concentrazione media annua di 25 microgrammi per metro cubo d'aria. Considerando poi la soglia ben più bassa raccomandata dall'Oms di 10 microgrammi per metro cubo, il quadro italiano peggiora sensibilmente, a partire da altre grandi città come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, arrivando fino a Cagliari.