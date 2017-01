Inquinamento, Cnr: "Il Mediterraneo occidentale è una zuppa di plastica"

I polimeri inquinanti - "Per la prima volta - afferma Stefano Aliani, dell'Ismar-Cnr - sono stati individuati i polimeri che costituiscono la microplastica galleggiante in mare e la loro distribuzione. Si tratta soprattutto di polietilene e polipropilene, ma anche di frammenti più pesanti come poliammidi e vernici. Queste informazioni sono importanti per avere una stima precisa della dimensione del problema generato dai rifiuti in mare e per attivare opportuni programmi di riduzione della presenza di questi inquinanti".



Diffusione non omogenea - Stando ai dati, relativi al 2013, i polimeri sono distribuiti in misura e modo non omogenei nel Mediterraneo. "Questo dipende dalle diverse sorgenti di rifiuti, che possono essere le aree densamente abitate lungo la costa, i fiumi e i processi di trasporto marino tipici di un bacino", prosegue il ricercatore. Al largo delle coste occidentali della Sardegna e della Sicilia e lungo il tratto nord della costa pugliese sono stati registrati circa due chili di microplastiche per chilometro quadrato.



Un mare di plastica - Ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica e si pensa che fino a 12 milioni di tonnellate finiscano in mare. La microplastica è costituita da quei frammenti inferiori a 2 millimetri. In tutto il Mediterraneo si stima una concentrazione media di circa 1.25 milioni frammenti per chilometro quadrato.