In Danimarca le biciclette abbandonate si trasformano in orti e giardini urbani

Pollice verde, un po' di fantasia e la promozione di comportamenti ecosostenibili. Sono gli ingredienti di un progetto realizzato da un gruppo di ragazzi di 19 anni ad Aarhus, in Danimarca , che ha l'obiettivo di trasformare le biciclette abbandonate in piccoli giardini e orti urbani con cassettine di piante, fiori ed erbe aromatiche. L'iniziativa "Cykelhaver" ("giardini della bicicletta"), in collaborazione con Gro Selv , è nata per dare "un tocco di verde" al quartiere latino della città, che nelle piante trova così un "piccolo alleato" per contrastare l'inquinamento.

L'idea - Come si legge sulla pagina Facebook del progetto, i giovani hanno deciso di contattare Gro Selv e di proporre la loro iniziativa dopo aver osservato una notevole quantità di bici abbandonate in giro per la città. Nei giorni successivi circa 50 volontari si sono riuniti per dipingerle e decorarle con cassette in cui avevano piantato timo, rosmarino, prezzemolo, fragola e menta.



Esben Vestergaard Pedersen, responsabile di Gro Selv ad Aarhus, ha spiegato che "l'organizzazione ha aiutato i giovani a trovare vernici, strumenti e materiali di recupero come il legno per fare le scatole delle erbe" e che "i ragazzi hanno avuto l'idea pensando che quelle biciclette rotte e abbandonate per strada fossero uno spettacolo molto triste".



Il futuro del progetto - Secondo Pedersen, "i ragazzi sperano di raccogliere le loro piccole colture urbane per un pasto celebrativo tra circa due mesi". "Se il progetto si dimostrerà popolare - ha concluso - potrebbe continuare oltre l'estate, finora la reazione in città è stata assolutamente positiva".