5 febbraio 2015 Il ponte di plastica più grande del mondo: oltre 150mila bottiglie riciclate Realizzato in Romania, è lungo 23 metri e può reggere fino a 200 persone. La raccolta dei rifiuti è stata effettuata da 500 volontari Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:39 - Quasi 23 metri di lunghezza e 157mila bottiglie legate tra loro da cavi: sono i numeri del ponte di plastica più grande del mondo, realizzato sul canale Bega a Timisoara, in Romania. Un autentico monumento alla sostenibilità e al riciclaggio che ha coinvolto 500 volontari, impegnati in una colossale raccolta rifiuti durata due settimane. La struttura circolare, costantemente illuminata, è in grado di reggere oltre 200 persone.

Il ponte che "sostiene" - La costruzione è stata resa possibile grazie all'azione di 500 volontari, che per due settimane si sono dedicati alla raccolta di migliaia di bottiglie di plastica. Una vera e propria impresa "green" che, come rivelato dall'associazione ambientalista EcoStuff Romania curatrice del progetto, è nata per "sensibilizzare sulle 269mila tonnellate di rifiuti scaricati nei fiumi e negli oceani di tutto il mondo".



Un monumento al riciclaggio - Questo non è il primo ponte al mondo costruito in plastica, ma è il primo realizzato da volontari e composto di sole bottiglie di plastica legate con cavi. "Stiamo cercando di battere il record del mondo per aumentare la consapevolezza sulle enormi quantità di rifiuti scaricati ogni giorno nei fiumi e negli oceani di tutto il mondo", ha dichiarato Radu Rusu, presidente di EcoStuff Romania.



Gli altri ponti "riciclati" nel mondo - A Peeblesshire, in Scozia, un ponte lungo 30 metri con struttura in plastica è stato costruito nel 2011 sul fiume Tweed che interseca il fiume Dawyck Estate. In questo caso però gli scienziati dell'università di Rutgers hanno trattato i rifiuti di plastica trasformandoli in un materiale duro che è stato utilizzato per dare robustezza e stabilità alla struttura, che può sostenere fino a 44 tonnellate di peso. Diversi ponti in plastica sono presenti anche negli Stati Uniti, ma sono molto piccoli.



Il "flagello" della plastica - Si stima che i cittadini americani buttino via ogni anno circa 35 miliardi di bottiglie di plastica. Secondo un'indagine di Plastic Europe, le tonnellate di plastica prodotte in tutto il mondo si attestano attorno ai 288 milioni all'anno.