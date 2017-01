21 gennaio 2015 Il futuro dell'agricoltura: i droni "contadini" Già utilizzati in Giappone per monitorare i campi coltivati o effettuare interventi mirati anche sulle singole piante a costi inferiori rispetto ai metodi tradizionali Tweet google 0 Invia ad un amico

14:44 - In volo sui campi per controllare il raccolto e, se necessario, effettuare qualche intervento mirato. Il futuro dell'agricoltura passa per i droni, che consentono di risparmiare tempo e risorse economiche e di garantire una maggiore sicurezza nelle comuni attività agricole. In Giappone le "macchine volanti" vengono già utilizzate per il monitoraggio delle coltivazioni e sarebbero circa 2.500 quelle adibite allo "spraying" sulle risaie.

Agricoltura di precisione - Secondo la speciale classifica stilata da Mit Technology Review, i droni agricoli rappresentano una delle dieci tecnologie emergenti più utilizzate. Le tecnologie applicate al cosiddetto "precision farming" ("agricoltura di precisione") stanno infatti registrando un'applicazione sempre più diffusa, anche in Italia. Da qui il motivo dell'organizzazione, il 28 gennaio 2015 a Roma, di una conferenza intitolata proprio "Droni in agricoltura" da parte di Roma Drone Conference.



In Italia - Un fenomeno, questo, sospinto dall'importanza che riveste il settore agricolo nell'economia dello Stivale e, soprattutto, dalla "semplicità" dell'utilizzo dei droni in aree agricole considerate "non critiche" perché disabitate e prive di infrastrutture. Le macchine "volanti" andrebbero così a "collaborare" con quelle agricole tradizionali. Il tutto, naturalmente, a costi e tempi inferiori e con un considerevole aumento di sicurezza.