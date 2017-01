Il fotovoltaico più efficiente del mondo? Si basa su un'invenzione del 1816

Due giganteschi specchi solari - L'unico esempio di installazione di questa tecnologia è stato effettuato nel deserto del Kalahari, in Africa meridionale, dove l'azienda scandinava ha innalzato un impianto fotovoltaico a concentrazione costituito da due grandi parabole, dal diametro di 12 metri, rivestite di specchi. Questi hanno la funzione di riflettere i raggi solari facendoli convergere in un unico punto e andando ad alimentare un motore ad aria calda ideato da Stirling.



L'invenzione di Stirling - Ideato agli inizi dell'Ottocento come alternativa ai motori a vapore, il motore a combustione esterna di Robert Stirling funziona a ciclo chiuso usando un gas come fluido termodinamico. Il suo sviluppo commerciale è avvenuto per la prima volta nel 1988, da parte di un costruttore di sottomarini per la Difesa svedese.



Rispetto per l'ambiente - Il sistema converte il 32% dell'energia solare in elettricità da immettere nella rete, mentre i normali pannelli fotovoltaici si fermano al 15%. Stando a un test condotto nel Regno Unito, una singola parabola riesce a generare tra i 75 e gli 85 megawattora all'anno, sufficiente al fabbisogno di 24 famiglie. Oltre al notevole risparmio energetico, però, l'impianto si rivela un'invenzione "verde" a tutto tondo, poiché non richiede acqua per funzionare e implica un ridotto consumo di suolo.