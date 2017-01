9 gennaio 2015 Il 2014 è stato l'anno dell'energia "pulita": investimenti pari a 310 miliardi di dollari Secondo il rapporto di Bloomberg New Energy Finance, la crescita globale nel settore delle rinnovabili è stata del 16%. Valore record del 32% in Cina Tweet google 0 Invia ad un amico

12:19 - Nel corso del 2014 il settore dell'energia rinnovabile è "volato" in alto, registrando una crescita del 16% rispetto all'anno precedente e totalizzando investimenti per 310 miliardi di dollari. Lo riporta il rapporto annuale di Bloomberg New Energy Finance, diffuso a Londra e New York. Un risultato oltre ogni aspettativa che secondo gli esperti è stato "guidato" soprattutto dall'eolica offshore in Europa e dal solare in Cina e Stati Uniti.

Record in Cina - A guidare la classifica dei Paesi che hanno investito maggiori risorse nel settore dell'energia "pulita" troviamo la Cina, che ha registrato una crescita record del 32%, con investimenti per 89,5 miliardi di dollari. Sempre in Asia, il Giappone ha visto un +12% per un totale di 41,3 miliardi, mentre in India l'incremento è stato del 14%, con investimenti per 7,9 miliardi. Più in basso gli Stati Uniti, dove la crescita è stata dell'8% e gli investimenti pari a 51,8 miliardi, e il Sud Africa, con un +5% e 5,5 miliardi.



Europa "contenuta" - Modesto - solo l'1% - l'aumento percentuale segnato dall'Europa, concentrata principalmente nell'eolico offshore, nonostante la cifra assoluta degli investimenti risulti elevata: 66 miliardi di dollari.