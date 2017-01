Giornata mondiale della biodiversità: a rischio il 20% del "tesoro" italiano

L'obiettivo di Onu e Legambiente è quello di mettere in risalto i mille pericoli che minacciano specie animali e vegetali da cui dipendono 600 milioni di persone, circa un decimo della popolazione mondiale. Barriere coralline minacciate dalla pesca non sostenibile e dal turismo, inquinamento, disastri naturali, riduzione delle zone umide, sovrasfruttamento ittico: sono un grande pericolo per mammiferi, tartarughe, uccelli, pesci ed ecosistemi, oltre che per le economie locali.



Il "tesoro" italiano - Il ricco patrimonio dell'Italia rispetto a quello europeo vanta oltre il 30% di specie animali (58mila) e quasi il 50% di quelle vegetali (circa 8.000). Ma di tutta questa ricchezza "oltre il 20% delle specie è a rischio estinzione" sottolinea Legambiente. Una minaccia che produce effetti negativi anche sulla salute e le abitudini umane. Secondo Coldiretti, infatti, nel secolo scorso in Italia si contavano 8mila varietà di frutta mentre oggi si arriva a poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500 sono a rischio scomparsa. In pratica a sparire dalla nostra tavola sono state tre varietà di frutta su quattro, ma grazie agli agricoltori molti vegetali sono stati salvati, dal mais rosso al pomodorino zebrato alle patate blu.



L'importanza delle foreste - L'80% della diversità biologica terrestre del pianeta è custodito nelle foreste, la cui difesa, rileva il Wwf, è cruciale non solo per 1,6 miliardi di persone che dipendono direttamente per cibo, farmaci e altre risorse vitali, ma anche per chi vive "lontano". Le foreste garantiscono la regolazione del clima globale e dei cicli biogeochimici globali, la stabilizzazione e l'arricchimento del suolo, risorse primarie come il legno e la sicurezza alimentare per le popolazioni in via di sviluppo.



A rischio estinzione una specie su sei - Senza un freno al riscaldamento globale, dicono gli scienziati, "una specie su sei di animali e piante rischia di estinguersi entro il 2100". L'Ocse stima danni economici per la perdita della biodiversità tra i 2mila e i 5mila miliardi di dollari per anno, superiore alla ricchezza prodotta dalla stragrande maggioranza delle nazioni della Terra. Un patrimonio "maltrattato" per cui occorrono "subito più tutela e legalità, più buonsenso e più cultura", avverte l'Ente nazionale protezione animali (Enpa) che chiede alla politica più controlli e leggi.



Galletti: "Nutrire il pianeta senza danneggiare l'ambiente" - "Nutrire la popolazione senza danneggiare l'ambiente rappresenta una delle sfide più importanti e complesse che attendono il Pianeta, strettamente connessa con quella del contrasto ai cambiamenti climatici", afferma il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. E spiega che la Giornata mondiale della biodiversità "assume ancor più significato nell'anno dell'Expo, i cui temi centrali sono il contrasto alla povertà, la sicurezza alimentare, la nutrizione e lo sviluppo sostenibile: tutti attori fondamentali per la difesa e l'integrazione della biodiversità nel mondo''.