Francia, il traffico diventa "ecosostenibile": arriva il primo semaforo a energia solare

A governare il traffico in Francia ci pensa... il sole. A Chateauneuf-d'Ille-et-Vilaine, in Bretagna, è stato infatti installato il primo semaforo a energia solare. Grazie all'impiego di pannelli fotovoltaici, la tecnologia è in grado di immagazzinare energia a sufficienza per funzionare e operare in autonomia per due settimane. Il prossimo obiettivo è quello di utilizzare lo stesso sistema anche in altri centri d'Oltralpe.