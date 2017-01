17 marzo 2015 Fotovoltaico, Italia terza al mondo per impianti installati: 15% del totale globale Dietro a Germania e Cina e prima di Usa e Giappone: secondo una stima di Anie Rinnovabili sono state registrate quasi 650mila connessioni a fine 2014 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:58 - L'Italia è la terza potenza fotovoltaica al mondo, dietro soltanto a Germania e Cina. Un'indagine di Anie Rinnovabili ha rivelato che lungo tutto lo Stivale, a fine 2014, gli impianti installati sono stati quasi 650mila, 648.183 per l'esattezza, pari a circa il 15% del totale mondiale. Un parco energetico enorme, capace di produrre una potenza complessiva di 18.325 megawatt, che proietta l'Italia davanti a colossi come Giappone e Stati Uniti.

Crescono gli impianti residenziali - Il report di Anie Rinnovabili sottolinea lo stato di benessere di un settore che nell'ultimo anno ha visto una crescita degli impianti di piccola taglia: "l'incrocio del numero di impianti installati nel 2014 (50.571 unità) con il valore della potenza implementata (385 megawatt) evidenzia infatti che a farla da padrone lo scorso anno sono stati proprio gli impianti del settore residenziale". Secondo l'organizzazione confederale che rappresenta le imprese costruttrici di componenti e impianti per la produzione di energia verde, questi dati dimostrano che "esiste un mercato italiano del fotovoltaico che va oltre i meccanismi incentivanti".



Una ripresa repentina - A fine 2013 il mercato aveva mostrato un calo del fatturato di più del 70% rispetto all'anno precedente. Una crisi post incentivi che tuttavia aveva fatto registrare una buona tenuta per gli impianti che usufruivano della detrazione Irpef per l'installazione su edifici residenziali, compresi tra i 3 e i 6 chilowatt di potenza. Proprio in questo ambito nel 2014 si è registrata la massima potenza installata, pari a 123,6 MWp (megawatt di picco, ovvero la potenza nominale di un impianto fotovoltaico).



Aiuti economici - "Le famiglie e le piccole e medie imprese credono davvero nel fotovoltaico - commenta il presidente di Anie Rinnovabili, Emilio Cremona - e i dati ce lo dimostrano". Il "merito" va a una combinazioni di fattori, a partire dalla proroga della detrazione fiscale del 50% fino al 31 dicembre 2015. "Per non parlare del fatto - prosegue Cremona - che le spese da sostenere sono diminuite di circa il 75% rispetto a qualche anno fa. Siamo lieti di poter dire che esiste un mercato italiano del fotovoltaico che va oltre i meccanismi incentivanti e che si sviluppa in maniera costante e continua".