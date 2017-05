Fotosintesi artificiale, realizzata una macchina che pulisce l'aria imitando le piante

Il progetto degli scienziati statunitensi ha "ingegnerizzato" il processo della fotosintesi, che converte l'anidride carbonica e la luce solare in cibo: grazie alla nuova macchina, al posto del cibo, viene invece prodotta energia. Gli studiosi sono riusciti a innescare una reazione chimica in un materiale sintetico (chiamato Mof), capace di scomporre l'anidride carbonica in composti organici non dannosi.



Alla ricerca del materiale giusto - Finora il lavoro degli studiosi era finalizzato alla ricerca di un materiale capace di raccogliere i colori della luce in modo da creare reazioni chimiche e trasformare l'anidride carbonica in carburante. Durante i testi sono stati analizzati diversi materiali, ma quelli capaci di assorbire la luce visibile erano rari e troppo costosi, come il platino o l'iridio.



Molecole "raccogli-luce" - Il gruppo coordinato dal professor Fernando Uribe-Romo ha usato invece il titanio, un metallo non tossico e comune, a cui sono state aggiunte molecole che funzionano da antenne "raccogli-luce" e che assorbono determinati colori, in questo caso il blu. Per testare la loro ipotesi hanno quindi assemblato un fotoreattore a luce led blu, simile ad un lettino solare: i risultati hanno dato esito positivo.



La reazione chimica innescata ha trasformato l'anidride carbonica in due forme "ridotte" di carbonio (due tipi di combustibili solari), pulendo al contempo l'aria. "L'obiettivo ora è continuare a rifinire questo processo per renderlo più efficiente", ha affermato Uribe-Romo.