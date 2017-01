8 maggio 2015 Energia pulita dai gusci delle noci: fattoria in California produce elettricità "verde" Gli scarti della lavorazione vengono prima trasformati in biogas e utilizzati successivamente per fertilizzare le piantagioni Tweet google 0 Invia ad un amico

13:59 - Anche le noci possono salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Una fattoria di Sacramento, in California, ha sviluppato un sistema per ricavare energia pulita dai gusci, convertendoli in elettricità dopo averli trasformati in biogas grazie a un generatore speciale. Il calore dei forni, inoltre, viene usato per asciugare le noci raccolte, mentre gli scarti di lavorazione vengono usati come fertilizzante per nuovi alberi che una volta cresciuti contribuiscono a loro volta ad assorbire CO2.

L'intento di Russ Lester, proprietario della Dixon Ridge Farms, era quello di ridurre l'elevato quantitativo di energia necessario all'essiccazione delle noci. La soluzione, afferma lo stesso Lester, "è piovuta letteralmente da un albero" ed è stata rilanciata da Yale Climate Connections come una delle soluzioni che, grazie alla trasformazione dei rifiuti in energia, possono contribuire a contrastare i cambiamenti climatici. In questo senso, spiega Lester, "il guscio si è rivelato una buona fonte di energia per avere elettricità rinnovabile e calore".



Grazie a questo sistema la fattoria produce "più energia di quella di cui ha bisogno e vende l'elettricità in eccesso alla rete". La vocazione "green" si estende però anche all'energia termica: il calore sprigionato dai forni viene riutilizzato per asciugare le noci raccolte.