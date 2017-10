Energia, in Italia il 37% viene dalle rinnovabili: 13,6 miliardi in bolletta

Nel 2016 le fonti rinnovabili hanno assicurato il 37% della produzione totale di energia. E' quanto emerge dalla relazione annuale dell'Autorità dell'energia, la quale sottolinea che la quantità di elettricità "pulita" incentivata ha superato i 66 terawattora (erano 65 nel 2015), per un costo di circa 13,6 miliardi di euro (12,5 nel 2015), coperti tramite la componente A3 della bolletta. In crescita l'eolico (+19%), mentre risultano in discesa rispetto al 2015 sia l'idroelettrico (-7,2%) sia il fotovoltaico (-3,7%).