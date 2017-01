Ecosia, i clic salveranno il pianeta: piantati 4 milioni di alberi grazie al motore di ricerca "verde"

Al momento i principali beneficiari del progetto sono il Burkina Faso e la Regione africana del Sahel, colpita da una forte siccità. I partner di Ecosia collaborano con le popolazioni locali per "trasformare i deserti in foreste" e rigenerare gli ecosistemi minacciati da cambiamenti climatici e inquinamento.



Una grande muraglia verde - Le foreste piantate (e da piantare) fanno parte del progetto internazionale per la creazione in Africa di una "Grande muraglia verde" che punta al miglioramento delle condizioni ambientali, sociali ed economiche. "Gli alberi possono infatti far ripartire il ciclo dell'acqua lì dove il deserto ha preso il sopravvento - spiegano gli organizzatori -, portando con sé altre specie vegetali".



Verso il miliardo di alberi - L'eco-motore di ricerca web ha raggiunto a novembre del 2014 il finanziamento per la piantumazione di un milione di alberi, e in quella occasione ha annunciato di volerne piantare un miliardo entro il 2020.