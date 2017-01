Dall'Argentina arriva il libro per bambini che si pianta e diventa un albero

Per fare un albero ci vuole un... libro. Grazie all'iniziativa di un editore argentino, la celebre canzone di Sergio Endrigo dovrebbe essere riscritta in questo modo. La Pequeño Editor ha infatti dato vita al primo libro ecologico per bambini che si pianta nel terreno per diventare un albero. Le pagine sono costituite da materiali biodegradabili e contengono molti semi di jacaranda, una pianta che può raggiungere anche i 30 metri di altezza.

Letture verdi - "Una volta piantato, il libro crescerà proprio come fanno i bambini". E' questa una delle considerazioni da cui è partita la casa editrice argentina specializzata in libri per l'infanzia. Una volta che il libro si usura o diventa inadeguato per bambini che ormai sono cresciuti, può essere piantato nel terreno, innaffiato e in poche settimane diventa un vero e proprio albero.



In nome dell'ecologia - Illustrato dall'argentino Giusti e dall'illustratrice francese Anne Decis, il libro si intitola "Mi papá estuvo en la selva" ("Mio papà è stato nel bosco") e racconta la storia di un viaggio nelle foresta dell'Ecuador attraverso la voce di un bambino. L'obiettivo del progetto è quello di spiegare ai bambini fino a 12 anni il rispetto per l'ambiente e l'importanza delle risorse naturali.