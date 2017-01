Da inquinante a fonte di energia: la CO2 atmosferica si trasforma in carburante

Il procedimento - Lo studio è stato pubblicato sul Journal of The American Chemical Society. Per riuscire nell'impresa, i ricercatori hanno immesso aria in una soluzione acquosa di un composto chiamato pentatilenesammina, aggiungendo un catalizzatore in rutenio per aiutare l'idrogeno a legarsi alla CO2 sotto pressione. Quindi hanno riscaldato la soluzione tra i 125 e i 165 gradi centigradi. In questo modo è avvenuta la conversione del 79% dell'anidride carbonica in metanolo, un eco-carburante per motori a combustione interna.



Un sistema innovativo - A differenza di altri sistemi, spiegano gli scienziati, il nuovo metodo funziona anche con basse concentrazioni di CO2 come quella presente nell'aria (400 parti per milione, ovvero lo 0,04% del volume). Il vantaggio è duplice: da un lato la capacità di attivare il processo a temperature notevolmente più basse consente l'utilizzo di energie verdi, dall'altro si fa concreta la possibilità di ridurre le quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera.



La ricerca prosegue - E' ancora lunga la strada per rendere il sistema operativo su larga scala. "Dobbiamo imparare a gestire il carbonio, questo è il futuro", ha osservato il chimico Surya Prakash, autore dello studio. Il metanolo così ottenuto "oggi di certo non farà concorrenza al petrolio, che è a circa 30 dollari al barile", ha aggiunto.